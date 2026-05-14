Gen P come se ci fosse un domani a Pontenure una serata dedicata ai giovani

Venerdì 15 maggio, nel campo sportivo di Pontenure, si svolgerà l'evento “Gen P, come se ci fosse un domani”. Organizzato dalla lista civica “Pontenure Rinasce”, l’appuntamento è rivolto ai giovani del paese e si svolgerà dalle 19 alle 23. La serata intende coinvolgere i partecipanti attraverso attività e incontri rivolti a questa fascia di età. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi locali dedicati alle nuove generazioni e alle loro esigenze.

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