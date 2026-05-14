Gen P come se ci fosse un domani a Pontenure una serata dedicata ai giovani

Da ilpiacenza.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, nel campo sportivo di Pontenure, si svolgerà l'evento “Gen P, come se ci fosse un domani”. Organizzato dalla lista civica “Pontenure Rinasce”, l’appuntamento è rivolto ai giovani del paese e si svolgerà dalle 19 alle 23. La serata intende coinvolgere i partecipanti attraverso attività e incontri rivolti a questa fascia di età. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi locali dedicati alle nuove generazioni e alle loro esigenze.

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La lista civica “Pontenure Rinasce” organizza “Gen P, come se ci fosse un domani”, un evento dedicato ai giovani del paese che si terrà venerdì 15 maggio, dalle 19 alle 23, presso il Campo sportivo di Pontenure. Una serata pensata per stare insieme, condividere idee e vivere nuovamente gli spazi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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