Venerdì 5 giugno, l’Italia femminile affronta la Serbia all’Arena Garibaldi di Pisa in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027. La sfida rappresenta un momento chiave per le azioni delle italiane nel percorso di qualificazione. La squadra cercherà di conquistare tre punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. La partita sarà seguita dagli appassionati di calcio femminile, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nel match decisivo.

Venerdì 5 giugno l’attenzione degli appassionati sarà rivolta all’Arena Garibaldi di Pisa, dove la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo per una sfida decisiva nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2027. Le azzurre guidate da Andrea Soncin affronteranno la Serbia nella penultima giornata del girone, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per continuare a inseguire il sogno della qualificazione diretta alla fase finale della competizione. La classifica del Gruppo 1 rende infatti il cammino dell’Italia particolarmente impegnativo. Al comando si trova la Danimarca, che precede la Svezia di un solo punto e le azzurre di tre lunghezze. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Calcio femminile, Italia a caccia dei tre punti contro la Serbia: si lancia lo sprint finale nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

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