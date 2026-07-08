È morto a 79 anni Luigi Colombo, noto telecronista sportivo che ha commentato oltre 550 partite. Ha inaugurato le cronache a due voci su Telemontecarlo, collaborando con Josè Altafini. La sua carriera è stata caratterizzata da un ruolo pionieristico nel mondo della telecronaca, portando innovazioni nel modo di raccontare le partite. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore dello sport televisivo.

È morto a 79 anni Luigi Colombo, storico telecronista sportivo che su Telemontecarlo con Josè Altafini inaugurò le cronache a due voci. Colombo – che è morto nella sua Brianza – aveva iniziato a Telemilano 58, antenata di Canale 5 ed era poi passato nel 1981 a Telemontecarlo dove ha commentato oltre 550 partite internazionali, tre Olimpiadi (1984, 1988, 1992) e tre edizioni del Campionato Europeo di calcio (1984, 1988, 1992) inventando trasmissioni come Galagoal, poi fu direttore di Sisal Tv e del quotidiano Lo Sportsman. Una avventura che Colombo ha raccontato nel libro ‘Passo doppio. Ricordi di vita, di calcio e di tivù’. Intervistò i campioni più grandi, da Altafini a Maradona, da Rivera a Mazzola, e lavorò con i miti della tivù come Mike Bongiorno e Sandra e Raimondo Vianello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Luigi Colombo, giornalista che rivoluzionò il mondo della telecronaca. Ha commentato oltre 550 partite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Furio Colombo (1931-2025) Giornalista. Scrittore. Politico. Direttore LUnità. Acattolico. Roma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Luigi Colombo, storico giornalista sportivo e inventore della telecronaca a due voci

È morto Ted Turner, fondatore della Cnn, pioniere dei media all news. Rivoluzionò il mondo dell’informazioneÈ scomparso all’età di 87 anni Ted Turner, noto per aver fondato la Cnn, la prima rete televisiva dedicata all’informazione continua negli Stati...

Argomenti più discussi: Inventò la telecronaca a due voci: addio a Luigi Colombo; LUTTO - E' morto Luigi Colombo, storico giornalista sportivo e inventore della telecronaca a due voci.

LUTTO - E' morto Luigi Colombo, storico giornalista sportivo e inventore della telecronaca a due voci ift.tt/p8iDQVP x.com

Morto il giornalista Luigi Colombo, aveva 79 anni e con Altafini inventò la telecronaca a due vociMilano, 8 luglio 2026 – È morto a 79 anni nella sua Brianza, a Cesano Maderno, Luigi Colombo, storico telecronista sportivo che su Telemontecarlo con Josè Altafini inaugurò le cronache a due. Colombo ... ilgiorno.it

Addio a Luigi Colombo, storico giornalista sportivo e inventore della telecronaca a due vociÈ morto a 79 anni Luigi Colombo, storico telecronista sportivo che su Telemontecarlo con Josè Altafini inaugurò le cronache a due voci. Colombo aveva iniziato a Telemilano 58, antenata di Canale 5 ed ... corriere.it