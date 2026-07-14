E-Brt al via il 3 agosto | cambia la rete dei bus a Bergamo

Dal 3 agosto entra in funzione l’e-Brt tra Bergamo, Dalmine e Verdellino, modificando le linee 2, 5, 15, 51 e 52. Le variazioni riguardano principalmente la rete di bus, con un incremento delle frequenze previsto per la fine del mese. La nuova linea mira a migliorare il servizio di trasporto pubblico nella zona, offrendo collegamenti più frequenti tra le località interessate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali modifiche agli orari o sulle modalità di attuazione.

LE NOVITÀ. Dal 3 agosto parte l’e-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino. Cambiano le linee 2, 5, 15, 51 e 52; più frequenze da fine mese. Per consentire questo cambiamento nella rete esistente, Atb Consorzio applica una serie di modifiche ai percorsi e alla denominazione di alcune linee, anticipando le azioni previste dal Programma di Bacino dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale. Le novità, in vigore dal prossimo 3 agosto, sono state presentate in una conferenza stampa in Provincia, martedì 14 luglio. La revisione della rete comporta «un’implementazione del servizio secondo una logica integrata che permette una copertura più capillare del territorio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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