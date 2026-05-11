Lavori sulla rete | come cambia la circolazione dei treni tra luglio e agosto

Tra luglio e agosto, la rete ferroviaria subirà numerosi interventi con circa 1.300 cantieri aperti in tutto il paese. Per questi lavori sono previsti investimenti complessivi di 11,6 miliardi di euro nel 2025, destinati a migliorare le infrastrutture e la circolazione dei treni. Durante il periodo estivo, sono previste modifiche alle rotte e ai tempi di percorrenza a causa delle opere in corso.

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