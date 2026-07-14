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© Bergamo.corriere.it - E-Brt al via dal 3 agosto, ecco come cambieranno nome le linee dei bus di Atb, le lettere corrisponderanno alle iniziali dei comuni

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Milano, incendio al deposito Brt: le immagini dal drone dei Vigili del FuocoUn incendio si è sviluppato in un deposito di spedizioni a Milano, in via Don Minzoni.

Temi più discussi: e-BRT: installazione impianto semaforico in via Bartolomeo Bono e via Foro Boario; e-Brt, il Comune tira dritto e boccia le proposte di FdI. E la sfida per Carnevali passa dalle code; Bergamo, l'eBrt divide la Sinistra: chiesta una verifica di metà mandato. Atb replica: La linea 5 non verrà indebolita; Lavori di preparazione al via dell'e-Brt, dal 13 al 22 luglio lavori tra via Bono e via Foro Boario a Bergamo.

E-Brt al via dal 3 agosto, ecco come cambieranno nome le linee dei bus di Atb, le lettere corrisponderanno alle iniziali dei comuniI percorsi verranno modificati solo in parte, per essere integrati con quelli dei mezzi elettrici. Incognita sulla data di accensione delle telecamere ... bergamo.corriere.it

E-brt al via il 3 agosto: cambia la rete dei bus a BergamoDal 3 agosto parte l’e-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino. Cambiano le linee 2, 5, 15, 51 e 52; più frequenze da fine mese. ecodibergamo.it

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