E-Brt al via dal 3 agosto ecco come cambieranno nome le linee dei bus di Atb le lettere corrisponderanno alle iniziali dei comuni
Dal 3 agosto, le linee di bus di Atb cambieranno nome, con le lettere che corrisponderanno agli iniziali dei comuni. I percorsi subiranno modifiche limitate per integrarsi con i mezzi elettrici. Restano ancora sconosciute le date di attivazione delle telecamere di sorveglianza.
I percorsi verranno modificati solo in parte, per essere integrati con quelli dei mezzi elettrici. Incognita sulla data di accensione delle telecamere. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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Motta Giuseppe. . Voi cosa ne pensate? Abbiamo raccolto le testimonianze di chi vive e percorre queste strade ogni giorno. E-BRT è il nuovo sistema di trasporto pubblico 100% elettrico di Bergamo, attivo dal 3 agosto 2026. #bergamo #fy #virals #reel #vir facebook
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