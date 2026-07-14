Dal 3 agosto Atb ridisegna le linee per favorire l’interscambio con l’e-Brt | Sistema a regime entro un anno

Da bergamonews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 3 agosto, le linee degli autobus urbani sono state riorganizzate per integrare il nuovo sistema e-Brt. L’obiettivo è migliorare l’interscambio tra le linee tradizionali e il sistema elettronico. La ristrutturazione prevede modifiche ai percorsi e alle fermate, con l’intenzione di portare a regime il nuovo servizio entro un anno. La modifica interessa diverse linee, coinvolgendo l’intera rete di trasporto pubblico locale.

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Bergamo. Dal 3 agosto la rete degli autobus urbani cambierà volto con l’entrata in servizio dell’ e-Brt. L’avvio del nuovo sistema di trasporto rapido su gomma porterà infatti a una profonda rimodulazione delle linee Atb, studiata a partire dal Programma di Bacino dell’ Agenzia del Tpl per integrare il nuovo servizio e rendere la rete più riconoscibile. Il cambiamento più evidente presentato martedì pomeriggio nella Sala Viterbi di via Tasso riguarda la storica Linea 5, che oggi attraversa la città da est a ovest e che, nella sua configurazione attuale, scomparirà per lasciare spazio a una serie di nuovi collegamenti. “Una trasformazione importante – ammette Liliana Donato, direttore generale di Atb -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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