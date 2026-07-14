Dal 3 agosto Atb ridisegna le linee per favorire l’interscambio con l’e-Brt | Sistema a regime entro un anno

Notizia in breve

Dal 3 agosto, le linee degli autobus urbani sono state riorganizzate per integrare il nuovo sistema e-Brt. L’obiettivo è migliorare l’interscambio tra le linee tradizionali e il sistema elettronico. La ristrutturazione prevede modifiche ai percorsi e alle fermate, con l’intenzione di portare a regime il nuovo servizio entro un anno. La modifica interessa diverse linee, coinvolgendo l’intera rete di trasporto pubblico locale.