Due libri rubati dai nazisti sono stati restituiti all’Italia dopo essere stati trovati in una casa d’aste di New York. La scoperta è avvenuta grazie a rapporti tra le autorità italiane e internazionali. I volumi sono testi scritti da studiosi ebrei italiani e stampati in Italia. La loro presenza in un’asta americana aveva sollevato il sospetto del loro origine rubata durante il periodo della guerra.

«Qualcuno potrebbe dire che sono stati ritrovati dei volumi ebraici. Ma sono opere scritte da studiosi ebrei italiani, stampate in tipografie italiane. Quindi fanno parte dell’identità nazionale che non può fare a meno della presenza e del contributo della cultura ebraica». Il rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Rav Riccardo Shemuel Di Segni, sintetizza così il senso più profondo del recupero e della restituzione alla cultura ebraica italiana di due antichi libri del XVI e del XVII secolo appartenenti al patrimonio bibliografico della confraternita Talmud Torah della Comunità ebraica di Roma e del Collegio rabbinico italiano. Si tratta di due dei tanti volumi razziati dai nazisti nei giorni dell’occupazione nazista di Roma, quindi nelle tragiche ore del 16 ottobre 1943. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Due volumi rubati dai nazisti tornano in Italia. Riapparsi in una casa d'aste di New York e recuperati grazie a rapporti internazionali

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