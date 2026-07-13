Roma tornano alla Comunità ebraica due volumi del XV e XVI secolo trafugati

Notizia in breve

Dopo più di ottant’anni, due volumi risalenti al XV e XVI secolo sono stati restituiti alla Comunità ebraica. I libri, trafugati in passato, sono stati recuperati e consegnati al Museo Ebraico. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, segnando il ritorno di questi testi antichi. Non sono stati forniti dettagli sulla provenienza o sul procedimento che ha portato al ritrovamento.