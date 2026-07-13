Roma tornano alla Comunità ebraica due volumi del XV e XVI secolo trafugati
Dopo più di ottant’anni, due volumi risalenti al XV e XVI secolo sono stati restituiti alla Comunità ebraica. I libri, trafugati in passato, sono stati recuperati e consegnati al Museo Ebraico. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, segnando il ritorno di questi testi antichi. Non sono stati forniti dettagli sulla provenienza o sul procedimento che ha portato al ritrovamento.
Dopo oltre 80 anni due antichi libri del XVI e XVII secolo tornano alla Comunità ebraica. La presentazione della restituzione al Museo Ebraico di Roma, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, del Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni, del presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun e della presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Livia Ottolenghi. I due volumi sono stati trafugati con ogni probabilità durante il saccheggio del patrimonio bibliografico della confraternita Talmud Torah della Comunità Ebraica di Roma e della Biblioteca del Collegio Rabbinico Italiano, avvenuto durante l’occupazione da parte della Germania nazista del 1943. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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