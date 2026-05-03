Piedimonte Etneo | recuperati due asini rubati due denunciati

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Piedimonte Etneo hanno recuperato due asini che erano stati rubati. Durante le operazioni, sono stati denunciati due persone ritenute responsabili del furto. Gli animali sono stati restituiti ai legittimi proprietari, e le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio. L’intervento si è concluso con il recupero degli animali e la denuncia dei sospettati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri e restituzione degli animali. L’attività di controllo sul territorio dei Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo ha permesso di recuperare rapidamente due asini rubati e di restituirli al legittimo proprietario, oltre a ricostruire in tempi brevi la dinamica dell’accaduto. Il furto di animali rappresenta un reato particolarmente grave nelle aree rurali, in quanto colpisce direttamente il lavoro degli allevatori e delle aziende agricole, causando danni economici e difficoltà operative. La denuncia e l’avvio delle indagini. L’intervento è scattato dopo la denuncia di un imprenditore agricolo del posto, che aveva segnalato la scomparsa dei due asinelli, custoditi all’interno della propria area rurale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Piedimonte Etneo: recuperati due asini rubati, due denunciati Notizie correlate Leggi anche: Le truffe corrono online: due denunciati e 2.300 euro recuperati Bar chiuso a Piedimonte Etneo: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Locale sospeso per una settimana nel centro cittadino A Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, è stata disposta la... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Piedimonte Etneo (CT). Recuperati dai Carabinieri due asini rubati: 2 denunciati; Asinelli ritrovati nelle campagne del Catanese, due denunce per furto. Piedimonte Etneo, furto di due asini: due denunciatiCATANIA – Due persone, un 38enne di Piedimonte Etneo e un 40enne residente a Linguaglossa, sono state denunciate da carabinieri per abigeato. In un recinto in loro uso, a Piedimonte etneo, militari de ... livesicilia.it Piedimonte Etneo, recuperati dai carabinieri due asini rubati: scattano due denunceL’azione capillare dei Carabinieri sul territorio ha consentito ai militari della Stazione Carabinieri di Piedimonte Etneo di restituire rapidamente due ... catania.gds.it PIEDIMONTE ETNEO, GUARDIA MEDICA NELLA NUOVA SEDE Da lunedì 27 aprile la Guardia Medica di Piedimonte Etneo cambia sede, trasferendosi nei locali della Casa della Comunità Spoke, in via Oratorio sn. Un cambiamento logistico che non modific - facebook.com facebook Piedimonte Etneo, la guardia medica si trasferisce nei locali della "Casa della comunità" x.com