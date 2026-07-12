In Piemonte, un incendio ha interessato le montagne nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Sul posto sono stati inviati anche i canadair per tentare di spegnere le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Continuano gli interventi con canadair per tentare di domare il fronte di fuoco sulle montagne in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incendi in Piemonte, a Premosello anche canadair in azione

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L'incendio di Premosello non si ferma: interessato anche il Parco Val Grande

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