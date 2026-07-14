Nel 2017, in una clinica di Avellino, due neonate sono state scambiate alla nascita e questa situazione è durata 48 ore. Una delle madri ha ricevuto un risarcimento di 114 mila euro. La clinica è stata condannata a pagare questa somma per l’errore.

Una famiglia ha ricevuto un risarcimento di 114 mila euro perché nel 2017 la clinica dove era nata loro figlia, ad Avellino, aveva scambiato la neonata con un’altra, nata lo stesso giorno, per 48 ore. Lo scambio era durato fino quasi alle dimissioni delle madri e delle figlie ed era stato scoperto soltanto per caso. Lo scambio delle due neonate Il 9 ottobre del 2017 due donne, entrambe residenti ad Atripalda, in provincia di Avellino, avevanopartorito presso la clinica Malzoni della città campana. Durante la vestizione delle due figlie neonate delle neomamme, secondo quanto ricostruito dal tribunale, le due bambine sarebbero state scambiate e consegnate alla madre sbagliata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Due neonate scambiate ad Avellino per 48 ore, clinica condannata a risarcire una delle madri con 114 mila euro

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Neonate scambiate in culla ad Avellino, una madre risarcita con 100 mila euro

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Il Tribunale civile di #Avellino ha condannato una clinica a risarcire con circa 114 mila euro una madre coinvolta nello scambio di due neonate nel 2017, scoperto dopo due giorni grazie al controllo dei braccialetti e confermato dal Dna. x.com

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