L’amministrazione comunale di Bolano ha approvato progetti per un investimento di quasi due milioni di euro destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi comunali. L’obiettivo è modernizzare le strutture dedicate al calcio. La ricerca di finanziamenti regionali e statali è al centro delle strategie del sindaco, con l’intento di coprire i costi degli interventi di miglioramento delle strutture sportive.

Quasi due milioni di euro per riqualificare gli impianti sportivi comunali. È l’investimento previsto dai progetti appena approvati dall’amministrazione comunale di Bolano, guidata da sindaco Paolo Adorni, che punta all’ammodernamento delle strutture dedicate al calcio mettendo nel mirino i finanziamenti regionali e statali. Supera il milione di euro (1.065.400,96; ndr) il progetto con cui il Comune intende ammodernare il campo sportivo ’Bertolotti’ di Bolano. Il progetto esecutivo, affidato allo studio associato degli ingegneri Roncone e Cortese e dei geometri De Bernardi e Marano, e validato successivamente dalla Itec Engineering, ha già... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due milioni per i campi sportivi. Bolano a caccia di finanziamenti per la riqualificazione degli impianti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arona, pubblica il bando per il bando per la nuova palestra

Notizie e thread social correlati

Due nuovi bandi per la gestione degli impianti sportivi comunaliSono stati pubblicati i bandi per affidare la gestione di due impianti sportivi comunali nella città di Arezzo, il Bocciodromo comunale e il...

Restyling degli impianti sportivi. Il Comune investe 2,65 milioni. Ecco le strutture interessateIl Comune ha approvato un investimento di 2,65 milioni di euro per il restyling di diversi impianti sportivi.

Temi più discussi: L'Università Cattolica si mobilita, due milioni di euro per garantire a tutti il diritto allo studio; Due milioni di euro per raffrescare le scuole dell’infanzia in Trentino; Somalia, oltre due milioni di persone colpite dalla siccità; Due milioni in meno per la Biennale dell'assenso alla Russia, intervista ad Andrea Romano (13.07.2026).

Due milioni per i campi sportivi. Bolano a caccia di finanziamenti per la riqualificazione degli impiantiCalcio, approvati dalla giunta due progetti per il ’Bertolotti’ e per il sussidiario dell’Incerti di Ceparana. Adorni: Strutture che da anni aspettano di essere ammodernate e rese maggiormente fruibi ... lanazione.it

I due uomini sospettati di aver rubato gioielli della Corona per un valore di 88 milioni di euro dal Museo del Louvre di Parigi, nell'ottobre scorso, avrebbero raccontato agli investigatori che il presunto ideatore del colpo era rimasto deluso dal bottino, convinto c x.com

Netflix annuncia la serie reality di Monopoly: montepremi da 2 milioni! reddit

Habitat marini, degrado e rinascita: Due milioni per sostenere la pescaBando Feampa, contributi a fondo perduto pari al 100% delle spese. L’assessore Mammi: Comparto cruciale ... msn.com