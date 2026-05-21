Due nuovi bandi per la gestione degli impianti sportivi comunali

Sono stati pubblicati i bandi per affidare la gestione di due impianti sportivi comunali nella città di Arezzo, il Bocciodromo comunale e il Palazzetto dello Sport di Maccagnolo. Le procedure di gara sono state aperte e resteranno disponibili fino alla scadenza indicata nei documenti ufficiali. Le aziende interessate possono presentare le proprie offerte seguendo le indicazioni fornite. La pubblicazione dei bandi riguarda tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti e alle modalità di partecipazione.

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Sono stati pubblicati i bandi per la gestione di due importanti impianti sportivi comunali della città di Arezzo: il Bocciodromo comunale e il Palazzetto dello Sport di Maccagnolo.Per quanto riguarda il Bocciodromo, si tratta di un nuovo bando che viene predisposto a seguito della naturale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SIMEST e Uragano Harry: Come Ottenere i Contributi Fondo Perduto con la Consulenza di Finsubito.org Sullo stesso argomento Due impianti sportivi comunali per le assemblee d’istituto delle scuole superiori: firmato protocolloArezzo, 23 marzo 2026 – Firmato tra Comune di Arezzo - assessorato allo Sport e Politiche giovanili, Ufficio scolastico regionale per la Toscana -... Carpi, aperti i bandi per l’affidamento di sette impianti sportiviSi tratta del campo da calcio di Gargallo, delle palestre Alberto Pio e Colonnello Lugli, della tensostruttura Ciccio Siligardi, e degli impianti per... Scrivere è la tua passione? Allora non perdere i due nuovi bandi della #BiennaleCollegeASAC #ScrivereInResidenza dedicati a giovani laureate/i under 30 provenienti da tutto il mondo per la redazione di testi critici che verranno raccolti in pubblicazioni de # x.com Carso, richiesti altri 3,647 milioni dopo il boom di domande ai primi bandiPer filiere agroalimentari e turismo servono risorse aggiuntive: i progetti presentati superano di molto i fondi disponibili. nordest24.it Due nuovi bandi Cciaa Maremma e Tirreno per agricoltura e prodotti tipiciPubblicati due nuovi bandi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno da 210.000 euro. Sono diretti a forme di agricoltura verde, 'green', e al sostegno delle iniziative locali e di ... ansa.it