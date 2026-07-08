Il Comune ha approvato un investimento di 2,65 milioni di euro per il restyling di diversi impianti sportivi. Tra le strutture coinvolte ci sono campi da calcio, palestre e impianti polivalenti. La somma sarà distribuita per lavori di ristrutturazione, miglioramenti e messa in sicurezza. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza.

Sono numerosi gli investimenti in impianti sportivi contenuti nella manovra di assestamento di bilancio approvata dal Consiglio comunale. La manovra conferma anche un investimento importante sulle infrastrutture sportive pari a circa 2,65 milioni con interventi su impianti diffusi nel territorio, tra cui lo Stadio Curi, gli accordi quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti, l’ efficientamento energetico delle piscine, i campi da calcio di Madonna Alta, San Marco e Castel del Piano, la palestra di Ponte Valleceppi, la bocciofila e il piazzale di Sant’Erminio, il Palazzetto Pellini e la bocciofila di Pianello. Ad esempio si sono 300 mila euro per il rifacimento del campo da calcio di Madonna Alta, che "rappresenta un investimento concreto sullo sport di base e sulla vita dei quartieri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restyling degli impianti sportivi. Il Comune investe 2,65 milioni. Ecco le strutture interessate

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