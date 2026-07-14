Durante la pandemia, il narcotraffico è continuato senza interruzioni, con un traffico che coinvolgeva anche curve di calcio e altre attività illecite. Un'indagine ha scoperto un impero milionario gestito da un ex capo ultras, attivo nel settore della droga. Nonostante le restrizioni, le operazioni di traffico sono proseguite, con il coinvolgimento di diverse reti criminali. La scoperta ha portato al sequestro di ingenti quantità di sostanze e a numerosi arresti.

L’Italia era bloccata dalla pandemia, che però non aveva rallentato il narcotraffico e il business della droga. Luca Lucci, l’ex capo ultrà della curva Sud milanista anche arrestato nel settembre 2024 nel maxi blitz Doppia curva, grazie alla sua "capacità organizzativa", tra il luglio 2020 e il marzo 2021, in piena emergenza sanitaria sarebbe riuscito, assieme a un altro componente della "associazione criminale", a effettuare "14 importazioni di hashish e marijuana" per quasi 2mila kg in totale e per un "volume d’affari pari a quasi 7 milioni di euro". Lo scrive la gup di Milano Giulia Masci nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga, curve e altri traffici: "L’impero milionario di Lucci creato in piena pandemia"

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