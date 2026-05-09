Ingenti traffici di droga a conduzione famigliare | in 23 rischiano il processo

La Dda di Lecce ha presentato oggi la richiesta di rinvio a giudizio per 23 persone coinvolte in traffici di droga gestiti da famiglie. Dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli imputati sono ora chiamati a comparire davanti al tribunale. Le indagini hanno accertato attività di vendita e distribuzione di sostanze stupefacenti condotte da gruppi familiari.

LECCE - Dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la Dda di Lecce ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per 23 imputati. Sono ritenuti coinvolti, a vario titolo, in un ingente traffico di sostanze stupefacenti. Non solo cocaina, ma anche hashish e marijuana. Stando a.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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