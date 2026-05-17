Le indagini sulle attività del clan di Ciruzzo ‘o milionario hanno rivelato che ogni giorno riusciva a movimentare circa 500.000 euro. Le forze dell’ordine hanno ricostruito come il gruppo gestisse il flusso di denaro attraverso diverse operazioni illecite, secondo quanto emerso dalle verifiche. Sono stati analizzati i metodi e le procedure adottate dal clan per mantenere il controllo sui propri affari, così come le regole imposte ai membri per assicurare la disciplina interna.

? Domande chiave Come faceva il clan a generare 500.000 euro ogni singolo giorno?. Quali regole ferree imponeva Paolo Di Lauro ai suoi affiliati?. Perché il passaggio di comando ai figli ha scatenato la faida?. Dove ha spostato il clan i suoi investimenti dopo gli arresti?.? In Breve Raffaele Amato guida la fazione scissionista durante la faida del 2004.. Oltre 150 morti registrati nel primo anno di scontri a Scampia.. Marco Di Lauro catturato dalle autorità nel marzo 2019 dopo 14 anni.. Nuovi profitti derivano da contrabbando di tabacchi e contraffazione europea.. Nel 1982, l’ascesa di Paolo Di Lauro a Secondigliano ha dato il via a una gestione criminale capace di generare oltre 500. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’impero di Ciruzzo ‘o milionario: 500.000 euro al giorno a Scampia

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