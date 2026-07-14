Un uomo di 44 anni è morto dopo essersi immerso in mare sulla spiaggia della Bufalara, nel litorale di Sabaudia, e non essere più riemerso. La tragedia è avvenuta durante una giornata tra amici, che hanno tentato di cercarlo ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La salma è stata recuperata in acqua.

Doveva essere una giornata trascorsa tra amici per trovare un po’ di sollievo dal caldo estivo, ma si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 44 anni ha perso la vita nelle acque della spiaggia della Bufalara, sul litorale di Sabaudia, dopo essersi immerso in mare e non essere più riemerso. Il drammatico episodio arriva a distanza di appena due giorni da un altro annegamento avvenuto nello stesso tratto di costa. La tragedia sulla spiaggia della Bufalara. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì 13 luglio sulla spiaggia della Bufalara, nel territorio di Sabaudia, in provincia di Latina. La vittima è un uomo di 44 anni di nazionalità indiana, che si trovava sul litorale insieme ad alcuni amici connazionali per trascorrere qualche ora al mare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Dramma in spiaggia, si tuffa e non riemerge più: muore 44enne

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