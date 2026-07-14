Dragona hashish nascosto in frigo | due pusher in manette

Due uomini sono stati arrestati dopo aver nascosto hashish in un appartamento e in un'auto modificata come deposito mobile. Gli agenti hanno scoperto la droga durante una perquisizione in un'abitazione e in un veicolo parcheggiato in zona. L'appartamento veniva usato come deposito e l'auto come mezzo di trasporto per la merce. Sono stati sequestrati anche strumenti utilizzati per la manipolazione della droga.

Ostia, 14 luglio 2026 – Un appartamento utilizzato come deposito della droga ed un’autovettura trasformata in un “caveau viaggiante”, con un sofisticato doppio fondo a scomparsa progettato per trasportare lo stupefacente eludendo i controlli: è quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere Dragona di Ostia, dove due giovani, entrambi romani di 26 e 22 anni, sono stati arrestati e sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scaturita nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione e repressione della Squadra Mobile capitolina, nel corso del quale gli investigatori hanno notato i due arrivare in auto e fermarsi davanti ad uno stabile. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli sul territorio dei ghisa. Manette a due pusher pregiudicatiLe forze dell'ordine hanno svolto recenti controlli sul territorio di Rozzano, concentrandosi sulle zone più colpite dal fenomeno dello spaccio di...

Hashish e soldi in automobile. Due spacciatori in manetteDue uomini sono stati arrestati dai carabinieri di San Pietro in Casale con l'accusa di detenzione di droga e denaro.

Dragona, hashish nascosto in frigo: due pusher in manetteOstia, 14 luglio 2026 – Un appartamento utilizzato come deposito della droga ed un’autovettura trasformata in un caveau viaggiante, con un sofisticato doppio fondo a scomparsa progettato per traspor ... ilfaroonline.it

Hashish nascosto in un furgone abbandonato a Crotone: sequestrato un chilo di droga destinato alla movidaIl mezzo, privo di assicurazione e revisione, era parcheggiato nel centro storico di Crotone. Gli investigatori: Usato come deposito dalle organizzazioni criminali ... msn.com