Dragona hashish nascosto in frigo | due pusher in manette

Da ilfaroonline.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati dopo aver nascosto hashish in un appartamento e in un'auto modificata come deposito mobile. Gli agenti hanno scoperto la droga durante una perquisizione in un'abitazione e in un veicolo parcheggiato in zona. L'appartamento veniva usato come deposito e l'auto come mezzo di trasporto per la merce. Sono stati sequestrati anche strumenti utilizzati per la manipolazione della droga.

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Ostia, 14 luglio 2026 – Un appartamento utilizzato come deposito della droga ed un’autovettura trasformata in un “caveau viaggiante”, con un sofisticato doppio fondo a scomparsa progettato per trasportare lo stupefacente eludendo i controlli: è quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere Dragona di Ostia, dove due giovani, entrambi romani di 26 e 22 anni, sono stati arrestati e sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scaturita nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione e repressione della Squadra Mobile capitolina, nel corso del quale gli investigatori hanno notato i due arrivare in auto e fermarsi davanti ad uno stabile. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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