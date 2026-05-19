Le forze dell'ordine hanno svolto recenti controlli sul territorio di Rozzano, concentrandosi sulle zone più colpite dal fenomeno dello spaccio di droga. Durante le operazioni, sono state arrestate due persone, entrambe pregiudicate, accusate di aver venduto cocaina. Le operazioni si inseriscono in un'attività di monitoraggio continuo per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi o sulle identità delle persone coinvolte.

Controlli antidroga sul territorio: due arresti per spaccio di cocaina. Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nel territorio di Rozzano, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di due distinte operazioni, gli agenti hanno arrestato due giovani già noti alle autorità giudiziarie, entrambi trovati in possesso di cocaina suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato. Il primo arresto riguarda J.A., cittadino straniero di 26 anni, pluripregiudicato e già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di droga. L’uomo è stato fermato durante un controllo effettuato in una via del centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli sul territorio dei ghisa. Manette a due pusher pregiudicati

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