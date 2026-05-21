Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di San Pietro in Casale con l'accusa di detenzione di droga e denaro. In un'auto sono stati trovati hashish, cocaina e una somma di contanti. Il primo è un tunisino di 27 anni, il secondo un marocchino di 38, entrambi con precedenti. L'operazione ha portato all'arresto dei due uomini, che ora si trovano a disposizione delle autorità giudiziarie.

Hashish, cocaina e contanti in auto: due arresti. I carabinieri di San Pietro in Casale hanno arrestato un tunisino di 27 anni e un marocchino di 38, già noti, accusati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo notturno del territorio, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’utilitaria, in via Matteotti. Alla vista della pattuglia, l’autista del veicolo ha tentato di sottrarsi al controllo, fuggendo per le vie limitrofe, ma è stato raggiunto poco dopo. I due occupanti, molto agitati, hanno insospettito i carabinieri, che li hanno perquisiti. All’interno dell’auto è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 100 grammi e sei dosi termosaldate contenenti oltre 2 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hashish e soldi in automobile. Due spacciatori in manette

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