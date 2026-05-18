Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga ATP Amburgo 2026 | orario programma streaming

Martedì 19 maggio si gioca il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026, con Luciano Darderi che affronta Roman Andres Burruchaga. L’atleta italiano, reduce da una semifinale al Foro Italico, torna in campo dopo pochi giorni. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La sfida tra i due tennisti si svolgerà sulla terra battuta e rappresenta il primo confronto ufficiale tra i due giocatori.

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Pochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro l’argentino Roman Andres Burruchaga per il primo turno dell’ ATP 500 di Amburgo 2026. L’azzurro, fresco di best ranking (n.16 al mondo) e accreditato della settima testa di serie, parte sulla carta favorito ma le tante energie spese la scorsa settimana a Roma potrebbero penalizzarlo. Darderi proverà a sfruttare il torneo tedesco per mettere in cascina dei punti preziosi nella classifica mondiale e presentarsi con sensazioni positive al via del Roland Garros, che rappresenta indubbiamente uno degli obiettivi principali della sua stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Cobolli-Buse, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingComincia nella giornata di martedì 19 maggio il percorso di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Amburgo 2026, affrontando al primo turno il qualificato... Dove vedere in tv Darderi-Paul, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingIl mirino è puntato sugli ottavi di finale, ma per raggiungere il traguardo bisogna superare un ostacolo decisamente insidioso. Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro ... oasport.it Quando gioca Luciano Darderi a Roma: dove vedere in Tv la semifinale con Casper Ruud, anche in chiaroSarà il primo testa a testa assoluto fra l'Azzurro nato in Argentina e il norvegese, ritrovatosi nella Capitale dopo un periodo difficile. sportal.it