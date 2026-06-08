In arrivo nuovo sciopero treni | orari e fasce di garanzia

Il 11 e 12 giugno si terrà uno sciopero nazionale dei trasporti ferroviari. L'agitazione coinvolge il personale delle imprese e degli appalti ferroviari e avrà un impatto sui servizi durante queste date. Sono state previste fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sugli orari. La protesta si inserisce in un calendario di scioperi programmati nel settore dei trasporti.

L’11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato, soprattutto, il personale del Gruppo FS e di Trenitalia, ma lo sciopero si dovrebbe estendere anche ai lavoratori delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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