In arrivo nuovo sciopero treni | orari e fasce di garanzia

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 11 e 12 giugno si terrà uno sciopero nazionale dei trasporti ferroviari. L'agitazione coinvolge il personale delle imprese e degli appalti ferroviari e avrà un impatto sui servizi durante queste date. Sono state previste fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sugli orari. La protesta si inserisce in un calendario di scioperi programmati nel settore dei trasporti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato, soprattutto, il personale del Gruppo FS e di Trenitalia, ma lo sciopero si dovrebbe estendere anche ai lavoratori delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

60 Minutes of Daily French Dialogues for beginners | Daily French Conversation (A1-A2)

Video 60 Minutes of Daily French Dialogues for beginners | Daily French Conversation (A1-A2)

Notizie e thread social correlati

Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo a Milano: gli orari a rischio e le fasce di garanziaDomani a Milano è previsto uno sciopero dei treni della durata di 24 ore, promosso dal sindacato Usb e coinvolgendo sia il settore pubblico che...

Sciopero dei treni l'11 giugno, i sindacati protestano contro il nuovo Intercity: orari e fasce di garanziaIl 11 giugno si terrà uno sciopero dei treni organizzato dai sindacati in risposta alle modifiche ai servizi Intercity.

Temi più discussi: Giugno nero per i treni a Milano: in arrivo un maxi sciopero di 23 ore (e si comincia prima); Nuovo sciopero dei treni in programma a giugno: in arrivo un giovedì nero per i pendolari; Sciopero della scuola a Roma: venerdì 29 maggio servizi a rischio e possibili disagi per le famiglie; Sciopero generale, arriva un nuovo venerdì nero: a rischio trasporti, scuola e sanità, tutti gli orari.

in arrivo nuovo scioperoIn arrivo nuovo sciopero treni: orari e fasce di garanziaEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi un’informazion ... napolitoday.it

in arrivo nuovo scioperoSciopero treni 11 e 12 giugno, trasporti a rischio per 23 ore: orari, fasce di garanzia e convogli garantiti di Trenitalia e ItaloNuovo sciopero in arrivo giovedì 11 giugno 2026 per i trasporti ferroviari a causa di un'agitazione nazionale del personale delle ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web