Un gruppo di volontariato aziendale ha donato numerosi kit di igiene a favore della Croce Rossa. L'iniziativa ha coinvolto dipendenti che hanno dedicato il proprio tempo a supportare le attività dell'organizzazione. L'obiettivo è fornire assistenza e migliorare le condizioni di chi ha bisogno, rafforzando anche lo spirito di squadra tra i partecipanti. La donazione si inserisce in un progetto di solidarietà promosso dall'azienda.

Un progetto di volontariato aziendale per donare il proprio tempo a supporto di realtà associative del territorio per fare del bene e rafforzare lo spirito di squadra. È l’obiettivo della seconda edizione del progetto nazionale ’ In-day ’ promosso da Intrum Italy, società leader nel settore del credito, che ha coinvolto in tutta Italia oltre 200 dipendenti, volontari, e 20 associazioni nell’arco di una settimana di attività. Nel Bolognese il progetto ha supportato il locale comitato della Croce rossa italiana nell’ambito della stazione di Posta situata a Casalecchio di Reno, di recentissima costruzione. Otto dipendenti della sede Intrum Italy hanno aiutato nell’allestimento e sistemazione della stazione di Posta e distribuito kit igiene ai beneficiari del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donati numerosi kit di igiene. Un aiuto per la Croce Rossa

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