Dopo aver giocato in Serie A con Ascoli, Torino e Cagliari, e aver vinto la Mitropa Cup nel 1987, l’ex calciatore ha deciso di dedicarsi al volontariato. Dal 2020 è titolare di una scuola calcio e ora lavora come volontario presso la Croce Rossa Italiana. Ha iniziato a prestare soccorso in ambulanza, passando dai campi di calcio alle emergenze sanitarie. La sua esperienza si combina tra sport e servizio civile.

Dai campi di calcio di Serie A con la maglia dell’Ascoli, del Torino e del Cagliari, alla vittoria della Mitropa Cup nel 1987, al debutto in Coppa Uefa (l’attuale Europa League) con i granata del Toro, alla carriera di allenatore e titolare dal 2020 di una Scuola Calcio, fino a scegliere di diventare volontario per la Croce Rossa Italiana. E’ la storia di Antonio Aloisi, già segnata da una particolare curiosità: quando era un promettente attaccante, l’allenatore Eugenio Bersellini lo trasformò in un fortissimo difensore centrale. Un cambio di ruolo che si è rivelato decisivo per la sua lunga carriera professionistica. Antonio cosa le è rimasto di questo percorso calcistico? "Sicuramente la soddisfazione di aver indossato la maglia della squadra della mia città e il coronamento del sogno di un bambino tifoso dell’Ascoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aloisi in Croce Rossa. Dai campi della Serie A all’aiuto in ambulanza: "Così soccorro gli altri"

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