Aiuto alla Croce Rossa dalle farmacie Sfera

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le farmacie Sfera nel territorio di Medicina continuano a sostenere iniziative sociali, questa volta attraverso una collaborazione con la Croce Rossa. La partnership mira a fornire supporto e risorse utili alle attività di emergenza e assistenza sul territorio. L'iniziativa si inserisce in un impegno più ampio delle farmacie per promuovere il benessere della comunità locale e rafforzare i legami con le organizzazioni di volontariato.

Ancora una volta, il territorio di Medicina beneficia dell’attenzione al comparto sociale e alla comunità di Sfera. Il cda della società ha deliberato ed erogato di recente un contributo di 3.400 euro a favore della sede di Medicina del Comitato di Bologna di Croce Rossa Italiana. Una cifra riferita all’annualità 2025 della campagna di raccolta fondi natalizia dell’1% degli incassi da banco di tutti i punti vendita del gruppo. Dal passato sostegno alla rassegna ‘Contemporaneo - Teatro del tempo presente’, alla donazione di un sollevatore per disabili per la piscina comunale: questa volta, invece, è toccato alla sede di Medicina del Comitato di Bologna di Croce Rossa Italiana, presente da 31 anni sul territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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