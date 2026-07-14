L’eurodeputata di Avs ha denunciato un summit americano contro l’estremismo Antifa, mentre D Editore sostiene la violenza contro i “fascisti”. La Salis ha già espresso una posizione netta, chiedendo chi sia a criminalizzare l’antifascismo, se l’ex presidente o chi invoca l’eliminazione fisica. La questione rimane aperta, con le due parti che si confrontano su metodi e responsabilità.

D Editore teorizza la violenza contro i “fascisti”, mentre l’eurodeputata di Avs denuncia il summit americano contro l’estremismo Antifa.. Roma, 14 lug – Ilaria Salis ha già emesso la sentenza. Il vertice convocato a Washington sul ritorno del terrorismo politico di estrema sinistra sarebbe un «surreale summit anti-antifa», organizzato per trasformare l’antifascismo in una forma di terrorismo e offrire una copertura internazionale alla repressione dei movimenti di sinistra. L’Italia, che secondo le ultime ricostruzioni dovrebbe essere rappresentata dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, viene descritta come una provincia obbediente dell’«estrema destra globale». 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Domanda per la Salis: chi criminalizza l’antifascismo, Trump o chi invoca l’«eliminazione fisica»?

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