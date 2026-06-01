Autostrade scatta il rimborso per chi resta bloccato da traffico e cantieri | chi può ottenerlo e come fare domanda

Dal 1° giugno, chi si trova bloccato in autostrada a causa di traffico o lavori in corso può richiedere un rimborso. La normativa prevede che i viaggiatori coinvolti possano presentare domanda di indennizzo per i disagi subiti. Le modalità di richiesta e i criteri di assegnazione sono stati definiti e comunicati dalle autorità competenti. La misura riguarda i casi di congestione o ritardi attribuibili a interventi di manutenzione o altri eventi che causano blocchi prolungati.

A partire da oggi, lunedì 1° giugno, chi resta bloccato in autostrada a causa di traffico o ritardi nei cantieri avrà il diritto di chiedere un rimborso. In base alla nuova misura introdotta dall’Autorità di regolazione dei trasporti, che entra in vigore appena prima del grande esodo estivo, gli automobilisti potranno vedersi restituire il pedaggio, qualora il servizio autostradale non venga garantito secondo standard minimi di qualità. Come funziona il cashback in autostrada. Ma come funziona il nuovo cashback per automobilisti? Nel caso di cantieri, il rimborso è sempre dovuto, indipendentemente dall’entità del ritardo, per i percorsi al di sotto di 30 chilometri, ossia quelli che in genere vengono effettuati dai pendolari. 🔗 Leggi su Open.online

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Dal 2026 gli automobilisti bloccati in autostrada per traffico o cantieri potranno avere un rimborso

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