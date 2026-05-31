In Colombia si svolgono le elezioni presidenziali con 40 milioni di elettori chiamati al voto. Quattordici candidati si contendono la presidenza in un'elezione che vede una divisione tra chi propone la pace attraverso il dialogo e chi invece sostiene l'uso delle armi contro narcotraffic e guerriglia. Il primo turno è previsto questa settimana, senza ancora un chiaro favorito.

Quaranta milioni di elettori sono attesi al primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia. Sulla scheda: quattordici candidati. Undici di loro senza chance, complice la polarizzazione. E verso il ballottaggio corrono in tre, divisi tra chi sostiene la “ pace totale ” e la via del dialogo con i gruppi armati, cioè Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), e chi invece propone “ guerra ” e “ mano dura ” contro guerriglia e narcos, come l’outsider Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria) e Paloma Valencia (Centro democratico), in lotta per il voto moderato e ultraconservatore. Visioni opposte di un Paese lacerato da decenni di violenza politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Colombia elegge il nuovo presidente. È corsa a tre tra chi vuole la pace attraverso il dialogo e chi invoca le armi contro narcos e guerriglia

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