Domanda 150 preferenze chi ha avviato la continuità su uno spezzone potrà chiedere anche o solo cattedra intera

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 13 luglio, con la partecipazione di una docente esperta, sono stati discussi i temi delle assunzioni e delle supplenze per l’anno scolastico 2026-27. In particolare, è stato chiarito che chi ha presentato una domanda con 150 preferenze e ha avviato la continuità su uno spezzone potrà richiedere anche o solo la cattedra intera.

Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato fatto il punto sulle procedure di assunzione e sulle supplenze per l’anno scolastico 202627. Al centro dell’incontro, i 46.642 posti autorizzati per le immissioni in ruolo, la pubblicazione degli Avvisi e l’avvio delle domande per le supplenze, previsto dalle ore 14:00 del 16 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 PREFERENZE GPS: QUESTANNO CAMBIA TUTTO ALGORITMO, SANZIONI E STRATEGIA DI COMPILAZIONE.

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