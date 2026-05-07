Supplenze docenti 2026 | la domanda 150 preferenze si compilerà sempre al buio ma ci saranno più possibilità di avere la cattedra desiderata

Nel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, è stata affrontata una tema legato al conferimento delle supplenze. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle procedure delle 150 preferenze e della mini call veloce e sulle tempistiche previste. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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