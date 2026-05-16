Autostrada del Brennero nel bilancio 2025 utile netto a 89,1 milioni Incidentalità ai minimi storici

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA ha approvato il bilancio di esercizio per il 2025, con un utile netto di 89,1 milioni di euro. Durante l'anno, si sono registrati i tassi di incidentalità più bassi di sempre sulla rete autostradale. La presidente del consiglio ha guidato la riunione di approvazione, che ha visto la discussione dei risultati finanziari e delle performance operative dell’azienda. I dati relativi all’esercizio sono stati ufficialmente comunicati e depositati.

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