Autostrada del Brennero nel bilancio 2025 utile netto a 89,1 milioni Incidentalità ai minimi storici
Il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA ha approvato il bilancio di esercizio per il 2025, con un utile netto di 89,1 milioni di euro. Durante l'anno, si sono registrati i tassi di incidentalità più bassi di sempre sulla rete autostradale. La presidente del consiglio ha guidato la riunione di approvazione, che ha visto la discussione dei risultati finanziari e delle performance operative dell’azienda. I dati relativi all’esercizio sono stati ufficialmente comunicati e depositati.
Il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA, presieduto da Hartmann Reichhalter, ha approvato il bilancio di esercizio per l'anno 2025. L'annata si chiude con indicatori estremamente positivi, a partire dai ricavi che hanno toccato quota 428 milioni di euro, in aumento rispetto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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