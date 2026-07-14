Una frana si è staccata nelle Dolomiti di Sesto vicino al rifugio Tre Scarperi durante un temporale. La massa di detriti ha investito l’area dove si trovavano diversi escursionisti, causando possibili dispersi. Sul posto sono in corso ricerche per verificare eventuali persone coinvolte. La frana ha interessato una zona frequentata da arrampicatori e camminatori. Non sono stati forniti dettagli su feriti o altri danni.

Un forte e improvviso temporale che ha squarciato il cielo limpido sulleDolomiti di Sestoe che ha provocato unarovinosa frana. Il distacco è avvenuto nei pressi del rifugio Tre Scarperi, in una zona dove in quel momento erano numerosi gli escursionisti presenti per arrampicate o percorrere sentieri. Una situazione quindi piuttosto complessa e per la qualenon può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. Nonostante le informazioni siano ancora scarne e poco dettagliate, da quanto appreso l’unica certezzaè stata l’immediatezza con cui è stata attivata la macchina dei soccorsi. Non appena arrivato l’allarme difatti, gli elicotteri sono decollati per portare in quota gli uomini del soccorso alpino che dovranno scandagliare la zona alla ricerca dei possibili dispersi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dolomiti di Sesto, grossa frana investe zona di escursionisti: in corso ricerche per possibili dispersi

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