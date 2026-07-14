Docenti la Corte Costituzionale abbatte il muro dei 70 anni | il personale potrà restare in servizio fino alla pensione effettiva
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite di 70 anni per il personale scolastico, consentendo di rimanere in servizio fino alla pensione effettiva. La decisione si basa sul fatto che il limite non rispetta gli aumenti della speranza di vita. Questa sentenza permette ai docenti di continuare a lavorare oltre questa soglia senza restrizioni. Nessuna modifica è stata adottata per altri settori pubblici o privati.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio del personale scolastico, perché non aggiornato agli incrementi della speranza di vita. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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