Il 12 maggio 2026 si ricorda il settantesimo anniversario della prima sentenza della Corte costituzionale, emanata originariamente da Prato. Per celebrare questo evento, è in programma una giornata di studi che ripercorre le tappe di quel pronunciamento storico, che ha segnato un momento fondamentale nel diritto italiano. L’iniziativa coinvolge studiosi e rappresentanti istituzionali, focalizzandosi sulla memoria di un episodio che ha influenzato la storia giudiziaria del paese.

Firenze, 12 maggio 2026 – Una memoria viva che porta dritta all’oggi. È quella che riguarda il settantesimo anniversario del primo storico pronunciamento della Corte costituzionale, che ebbe origine proprio da Prato, a cui oggi è dedicata una giornata di studi. Prato e la prima sentenza della Corte costituzionale. Tutto nacque dalla richiesta di verifica di legittimità costituzionale sollevata dall’allora giovane pretore di Prato Antonino Caponnetto che – nel dicembre 1955, anche su richiesta dell’avvocato Mario Bocci – decise di sospendere i procedimenti penali a carico dell’operaio Enzo Catani e del venditore ambulante Sergio Masi che avevano contravvenuto all’articolo 113 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza del 1931.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 12 maggio, Prato celebra 70 anni dalla prima sentenza della Corte costituzionale

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