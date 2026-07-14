Durante un evento sportivo a Ragusa, il Questore ha emesso un divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) nei confronti di un giovane di 21 anni, residente in provincia di Vittoria, appartenente a un gruppo ultras locale. Il provvedimento si riferisce a comportamenti violenti e disordini durante le manifestazioni sportive. Il divieto rimarrà in vigore per un periodo determinato, senza ulteriori dettagli sulla durata.

Un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.S.P.O.) è stato emesso nei confronti di un 21enne vittoriese appartenente al gruppo ultras locale. La misura, disposta dal Questore di Ragusa, è stata adottata per prevenire episodi di violenza legati alle manifestazioni sportive, a seguito di indagini condotte dalla DIGOS. Il provvedimento a Ragusa Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa ha emesso il provvedimento dopo aver valutato la pericolosità sociale del giovane. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e monitoraggio delle manifestazioni sportive considerate a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Disordini durante gli eventi sportivi a Ragusa, il provvedimento del Questore contro un capo ultras 21enne

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