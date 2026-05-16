Durante la partita tra Ravenna e Carpi, un tifoso ha lanciato un fumogeno dagli spalti, causando preoccupazione tra i presenti. In seguito all’episodio, le autorità hanno emesso un provvedimento di Daspo di cinque anni nei confronti del giovane coinvolto, che dovrà inoltre presentarsi periodicamente presso gli uffici di polizia. Il gesto ha portato all’adozione di misure restrittive, mirate a prevenire ulteriori comportamenti pericolosi negli eventi sportivi.

Un giovane tifoso di Carpi, accusato di aver lanciato un fumogeno durante una partita di calcio a Ravenna, ha ricevuto un provvedimento di DASPO aggravato. Il divieto, che durerà cinque anni, è stato disposto dal Questore dopo che il ragazzo è stato individuato come responsabile del gesto pericoloso avvenuto durante l’incontro tra Ravenna FC e Carpi. La misura prevede anche l’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia prima e dopo le partite della squadra carpigiana. Fumogeni durante una partita a Ravenna Il procedimento penale e amministrativo Un precedente analogo e il primo DASPO La convalida del Tribunale Fumogeni durante una... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura allo stadio di Ravenna, tifoso lancia un fumogeno durante la partita: il provvedimento del questore

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