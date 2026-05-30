Un bar di Sanremo è stato chiuso per sette giorni dopo aver registrato numerosi episodi di risse e disordini. Durante le serate, clienti in stato di ebbrezza hanno aggredito anche gli agenti intervenuti per sedare le tensioni. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti nel locale.

Per un bar situato in via Martiri della Libertà a Sanremo è stata disposta la sospensione temporanea della licenza per 7 giorni a seguito di numerosi episodi di violenza e disordini che hanno richiesto ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine. Il provvedimento, di natura preventiva, è stato eseguito nella giornata del 29 maggio su disposizione del Questore della provincia di Imperia, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di simili episodi. L'intervento a Sanremo Gli episodi che hanno portato alla chiusura Il provvedimento del Questore Le motivazioni della chiusura Possibili sviluppi futuri Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Risse e disordini in un bar a Sanremo, clienti ubriachi aggrediscono anche gli agenti: il provvedimento

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