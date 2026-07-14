discussione su legge elettorale tra preferenze e voto segreto

Notizia in breve

È in corso un dibattito sulla legge elettorale, con particolare attenzione al ripristino delle preferenze e all’uso del voto segreto. La discussione si concentra sulle modalità di voto e sulle procedure di elezione. Nessuna decisione è stata ancora presa, e il confronto continua tra le parti coinvolte. La questione riguarda le modalità di scelta dei candidati e la trasparenza del processo elettorale.