Discussione su legge elettorale tra preferenze e voto segreto
È in corso un dibattito sulla legge elettorale, con particolare attenzione al ripristino delle preferenze e all’uso del voto segreto. La discussione si concentra sulle modalità di voto e sulle procedure di elezione. Nessuna decisione è stata ancora presa, e il confronto continua tra le parti coinvolte. La questione riguarda le modalità di scelta dei candidati e la trasparenza del processo elettorale.
A dominare la discussione è la legge elettorale, tra il dibattito sul ripristino delle preferenze e il ricorso al voto segreto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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