Il comune di Vezzano Ligure sta modificando il regolamento per aumentare le sanzioni contro chi abbandona rifiuti o effettua conferimenti non conformi. La variazione mira a rendere più severe le multe già previste. La modifica è in fase di approvazione e riguarda le norme sulle discariche abusive e la gestione dei rifiuti.

Vezzano Ligure (La Spezia), 14 luglio 2026 – L’amministrazione comunale di Vezzano Ligure sta lavorando alla modifica del regolamento comunale, con l’obiettivo di innalzare le sanzioni relative agli abbandoni dei rifiuti e ai conferimenti errati. Niente più abbandoni selvaggi come purtroppo si registra di frequente, o perlomeno, si cerca di inasprire le misure perché non avvengano e di incentivare allo smaltimento corretto, sul territorio sono stati richiesti controlli mirati da parte degli agenti della polizia locale, anche mediante l’utilizzo delle telecamere installate nelle vicinanze delle postazioni di raccolta. Dopo la protesta di una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Discariche nel mirino, sanzioni più salate per chi abbandona i rifiuti

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