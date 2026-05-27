Bagheria nuove telecamere mobili per stanare chi abbandona rifiuti

Notizia in breve

A Bagheria sono state installate nuove telecamere mobili tra via Maggiore Toselli e via Tommaso Aiello. Le telecamere saranno utilizzate per monitorare l’area, spesso teatro di abbandono illecito di rifiuti e ingombranti. La decisione di installarle arriva dopo numerosi episodi di conferimenti irregolari di rifiuti nella zona. Le telecamere saranno operative per individuare e sanzionare chi abbandona rifiuti in modo illegale.