Bagheria nuove telecamere mobili per stanare chi abbandona rifiuti
A Bagheria sono state installate nuove telecamere mobili tra via Maggiore Toselli e via Tommaso Aiello. Le telecamere saranno utilizzate per monitorare l’area, spesso teatro di abbandono illecito di rifiuti e ingombranti. La decisione di installarle arriva dopo numerosi episodi di conferimenti irregolari di rifiuti nella zona. Le telecamere saranno operative per individuare e sanzionare chi abbandona rifiuti in modo illegale.
Nuove telecamere di videosorveglianza mobili sono state installate a Bagheria nell'area tra via Maggiore Toselli e via Tommaso Aiello, zona finita troppo spesso al centro di episodi di abbandono illecito di rifiuti e ingombranti. L'intervento, completato nei giorni scorsi, punta a contrastare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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