abbandono di rifiuti nel territorio perugino 85 discariche abusive e 379 sanzioni

Nel territorio di Perugia sono state identificate 85 discariche abusive e sono state emesse 379 sanzioni per abbandono di rifiuti. Un seminario si è tenuto nella Sala Apollo di Palazzo della Penna, promosso da Legambiente Umbria, il Comune di Perugia, ARPA Umbria e Gesenu, per discutere di strategie e azioni contro l’abbandono dei rifiuti.

PERUGIA – Si è svolto nella Sala Apollo di Palazzo della Penna a Perugia, il seminario di approfondimento dedicato al tema delle strategie e delle azioni sinergiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti, promosso da Legambiente Umbria, Comune di Perugia e ARPA Umbria in collaborazione con Gesenu. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, tecnici, amministratori e operatori del settore ambientale su un tema sempre più centrale per la tutela del territorio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità. Ad aprire i lavori è stato Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria, seguito dall’intervento di Attilio Tornavacca, direttore generale di ESPER e autore del volume “Strategie ed azioni sinergiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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