Disagi gravi sui treni servono risposte subito

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la stagione turistica, molte tratte ferroviarie hanno subito cancellazioni, limitazioni e variazioni di orario, causando disagi ai viaggiatori. Le variazioni sono state segnalate su diverse linee, con conseguente disagio per chi utilizza il trasporto pubblico su rotaia. Le autorità competenti sono state chiamate a intervenire per risolvere le criticità e garantire un servizio più stabile. La situazione ha coinvolto numerosi utenti, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica.

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Treni cancellati, corse limitate e variazioni di orario nel pieno della stagione turistica. Il consigliere comunale del Partito Democratico Fabio Urbinati porterà al prossimo question time di San Benedetto del Tronto una domanda di attualità sui disagi legati ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli, che fino all’8 agosto stanno modificando la circolazione dei convogli regionali e i collegamenti lungo la direttrice verso Ancona. I lavori, iniziati il 29 giugno, comportano limitazioni di percorso, cancellazioni e variazioni di orario per i treni della tratta Ascoli-Porto d’Ascoli-Ancona, oltre a modifiche per alcuni collegamenti tra Ancona e Pescara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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