Corpo sui binari a Riva Trigoso | treni in ritardo e disagi ai pendolari

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte, un treno ha investito un corpo sui binari a Riva Trigoso, causando l’interruzione della linea ferroviaria. Questa interruzione ha provocato ritardi e disagi per i pendolari. La circolazione ferroviaria è stata sospesa e le ripercussioni si sono estese alla giornata successiva, con ritardi nei collegamenti e modifiche ai servizi programmati. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulla natura esatta dell’intervento che ha portato all’investimento.

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Quale treno ha causato l'investimento durante la notte?. Come influirà il blocco della linea sulla circolazione odierna?. Chi è la vittà ritrovata sui binari di Riva Trigoso?. Perché i ritardi dei regionali superano i cento minuti?.? In Breve Regionale 12320 da La Spezia a Savona con ritardo di 100 minuti.. Regionale 22824 verso Sestri Ponente con ritardo di 20 minuti.. Servizio ripristinato alle ore 6 del mattino dopo nulla osta Polfer.. Indagini Polfer sui movimenti di tutti i treni transitati giovedì 4 giugno.. Ritrovamento di un corpo sui binari a Riva Trigoso causa gravi disagi ferroviari. Il ritrovamento di un cadavere nei pressi della linea ferroviaria a Riva Trigoso ha scatenato una serie di interruzioni e pesanti ritardi nel traffico ferroviario tra la notte e la mattinata di questo giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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