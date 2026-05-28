Lavori sui binari disagi per i treni Milano-Genova-Liguria da giugno a settembre

Da giugno a settembre 2026, sulla linea ferroviaria tra Voghera e Pavia sono previsti lavori sui binari. Durante questo periodo, i treni sulla tratta Milano-Genova-Liguria subiranno disagi e possibili cancellazioni o modifiche agli orari. La manutenzione si svolge dal 3 giugno al 30 settembre. Le autorità ferroviarie hanno comunicato che i lavori interesseranno principalmente la linea tra Voghera e Pavia. Non sono state annunciate alternative di trasporto temporanee o specifiche modalità di gestione del traffico.

Per tutta l'estate del 2026 (dal 3 giugno al 30 settembre) sono in programma lavori tra Voghera e Pavia sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Per questo motivo, i collegamenti tra il capoluogo lombardo e quello ligure, nonché le località della riviera, subiranno modifiche. In particolare, dal 20. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Estate di cantieri sui binari, disagi per i pendolari pavesi

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