Dimmi che capelli e personalità hai e ti dirò qual è la piastra più adatta a te

Da dilei.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le preferenze di acconciatura e il tipo di capelli influenzano la scelta della piastra più adatta. La forma e la texture dei capelli determinano quale strumento sia più efficace per ottenere determinati risultati. Chi ha capelli lisci o ricci, spessi o sottili, può optare per diversi modelli di piastre in base alle esigenze di styling. La cura dei capelli e la scelta dell’attrezzo giusto sono fondamentali per mantenere la salute della chioma.

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Chi ha detto che gli occhi sono lo specchio dell’anima, probabilmente, non aveva capelli da gestire e sfoggiare. E sì, perché quanto se ne dica, è innegabile che chioma, acconciatura e pettinature parlano di noi e per noi. Incorniciano il viso, certo, ma sanno anche svelare tratti della nostra personalità e persino del nostro umore. Del resto i capelli sono la prima cosa che trasformiamo quando affrontiamo un grande cambiamento, confermi? Ma i capelli, croce e delizia della nostra esistenza, vanno anche gestiti perché non tutte abbiamo la fortuna di svegliarci con la piega perfetta, anzi. E se ti dicessimo che c’è un modo, e uno soltanto, per tenerli in ordine come e quando vuoi? È semplice: tu fai il test che trovi in questo articolo e noi ti sveliamo quale piastra o tool devi usare già da oggi per risolvere ogni hair drama. 🔗 Leggi su Dilei.it

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