Negli ultimi tempi si diffonde la tendenza delle Birthday bag, ovvero borse di compleanno realizzate nello stesso anno di nascita di una persona. Questa moda porta le appassionate di moda a cercare modelli griffati lanciati in quegli anni specifici, lasciando da parte le versioni vintage più generiche. Nel frattempo, i prezzi delle borse di lusso nuove continuano a salire, rendendo questa ricerca ancora più interessante per chi desidera un pezzo unico legato alla propria storia.

La tendenza delle Birthday bag (borsa di compleanno) spinge le modaiole a cercare non borse vintage qualsiasi, ma i modelli realizzati nel proprio anno di nascita, mentre il costo degli articoli di lusso nuovi sale alle stelle. Un modo davvero fantastico e sostenibile per festeggiare, no?.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Birthday bag, è subito trend: dimmi di che anno sei, e ti dirò qual è la tua borsa griffata (lanciata proprio in quell'anno)

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