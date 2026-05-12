Birthday bag è subito trend | dimmi di che anno sei e ti dirò qual è la tua borsa griffata lanciata proprio in quell' anno
Negli ultimi tempi si diffonde la tendenza delle Birthday bag, ovvero borse di compleanno realizzate nello stesso anno di nascita di una persona. Questa moda porta le appassionate di moda a cercare modelli griffati lanciati in quegli anni specifici, lasciando da parte le versioni vintage più generiche. Nel frattempo, i prezzi delle borse di lusso nuove continuano a salire, rendendo questa ricerca ancora più interessante per chi desidera un pezzo unico legato alla propria storia.
La tendenza delle Birthday bag (borsa di compleanno) spinge le modaiole a cercare non borse vintage qualsiasi, ma i modelli realizzati nel proprio anno di nascita, mentre il costo degli articoli di lusso nuovi sale alle stelle. Un modo davvero fantastico e sostenibile per festeggiare, no?.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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