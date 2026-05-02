Dimmi che tatuaggio food hai e ti dirò chi sei

Articolo. Simboli che raccontano gusti, abitudini e personalità. Tra gli stand della fiera «Tattoo Weekend» il cibo si trasforma in identità da portare sulla pelle Si è da poco conclusa la « Tattoo Weekend 2026 », un’edizione inedita che per la prima volta ha scelto la Fiera di Bergamo come casa. Oltre 150 tatuatori da tutta Italia, un palinsesto di musica e spettacoli e un’area esterna dedicata ai food truck. Non è la prima volta che ci vado, anzi. Cerco di fare una scappata ogni anno. Ma in questa edizione ho passeggiato tra gli stand con uno sguardo diverso. Non ho potuto fare a meno di notare quante proposte a tema food erano in bella mostra sui banchetti e nei quaderni dei diversi artisti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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