Dimissioni volontarie in crescita oltre 10 mila in Bergamasca in tre mesi - Video
Nel primo trimestre di quest'anno, in Bergamasca, si sono registrate oltre 10.000 dimissioni volontarie. Il mercato del lavoro locale si conferma tra i più attivi in Italia, con una forte mobilità tra i lavoratori. I dati sono stati diffusi dall'ufficio CISL e mostrano un aumento rispetto ai periodi precedenti, evidenziando un cambiamento nella disponibilità e nelle scelte professionali dei lavoratori.
I DATI CISL. Il mercato del lavoro bergamasco si conferma tra i più dinamici d'Italia, spinto da una spiccata mobilità professionale. Nel primo trimestre di quest'anno, le dimissioni volontarie sono salite ad oltre 10.300 (252 in più rispetto allo stesso periodo del 2025), consolidando una proiezione annua che supera costantemente le 40mila uscite, pari a circa il 40% del totale delle cessazioni. All'interno di questo flusso, resta critica la situazione delle lavoratrici madri, storicamente penalizzate da una rete di servizi di cura insufficiente sul territorio. Con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%, ci si trova di fronte a un mercato sostanzialmente saturo in cui la domanda supera l'offerta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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