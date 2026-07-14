Dimissioni volontarie in crescita oltre 10 mila in Bergamasca in tre mesi - Video

Notizia in breve

Nel primo trimestre di quest'anno, in Bergamasca, si sono registrate oltre 10.000 dimissioni volontarie. Il mercato del lavoro locale si conferma tra i più attivi in Italia, con una forte mobilità tra i lavoratori. I dati sono stati diffusi dall'ufficio CISL e mostrano un aumento rispetto ai periodi precedenti, evidenziando un cambiamento nella disponibilità e nelle scelte professionali dei lavoratori.